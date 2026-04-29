Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında nükleer programa ilişkin müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılması teklifine sıcak bakmıyor.

Bölgedeki gerilimin kısa vadede biteceğine ilişkin beklentiler, yerini bölgedeki gerilimin daha geniş bir zaman dilimine yayılabileceği tahminlerine bırakırken enerji arzına yönelik riskler Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesiyle artış gösteriyor.

Yükselen enerji fiyatları ve enflasyonist baskılar ABD ve Avrupa ülkelerinin temel odaklarından biri olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 3,50 ila 3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa tarafında etkili olan risk algısıyla Almanya hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 606 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.291 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 24.058 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 47.947 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.086 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 17.656 puanda bulunuyor.

Avrupa'da enflasyon verileri yatırımcıların odağında

Yeni günde bölgede gözler Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da açıklanacak nisan ayı öncü enflasyonuna çevrildi.

Almanya verisinde artan enerji maliyetlerinin bölgedeki enflasyon görünümüne etkisi izlenecek. Yarın ise Euro Bölgesi'nde açıklanacak öncü tüketici enflasyonu verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) kararları öncesinde gelecek enflasyon verilerinin kararları etkilemesi beklenmezken söz konusu verilerin ECB Başkanı Christine Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in sözle yönlendirmelerindeki tonu etkileyebileceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB ve BoE'nin politika faizlerinde değişime gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Ryanair CEO'su Michael O’Leary'den havacılık sektörü uyarısı

Öte yandan, Avrupa'da enerji fiyatlarındaki yükselişin üretim maliyetlerini artırarak havacılık ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda faaliyetler üzerinde baskı oluşturabileceğine ilişkin tahminler de risk algısında etkili oluyor.

Avrupa'nın önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Michael O’Leary, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle yükselen uçak yakıtı fiyatlarının, Avrupa'daki birçok hava yolu şirketini iflasın eşiğine getirebileceği uyarısında bulundu.

Uçak yakıtının (Jet A-1) varil başına 80 dolardan 150 doların üzerine yükselişine dikkati çeken O’Leary, "Fiyatlar temmuz, ağustos ve eylül aylarında da bu seviyelerde kalırsa, Avrupa hava yolu şirketlerinin birer birer havlu attığını göreceksiniz." dedi.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD'de Fed'in faiz kararı, Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.