Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, yatırımcıların şirket gelirlerine ilişkin beklentilerinin etkisiyle günü Almanya hariç yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,26 artışla 465,40 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 artarak 7.663,73 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65’lik artışla 7.432,77 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14’lük yükselişle 28.855,09 puandan kapandı.
Öte yandan Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17 azalışla 16.177,22 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.10 itibarıyla yüzde 0,01’lik düşüşle 1,117 seviyelerinde seyrediyor.