Avrupa borsaları Birleşik Krallık hariç düşüşle kapandı

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam, ağustosta 187 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8 ile şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 değer kaybederek 458,13 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 düşerek 15.840,34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 7.296,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 gerileyerek 28.650,49 puana indi.

Öte yandan Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artışla 7.464,54 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.34 itibarıyla yüzde 0,544’lik gerilemeyle 1,078 seviyesinde bulunuyor.