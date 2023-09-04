Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Londra'da Avrupa Ekonomisi ve Finans Merkezi tarafından düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi için etkili bir iletişim kurmasının son derece önemli olduğu mesajını verdi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 değer kaybederek 457,96 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 düşerek 15.824,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 7.279,51 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 gerileyerek 28.647,33 puana indi.

Birleşik Krallık'ta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 7.452,76 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.14 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 1,08 seviyesinde bulunuyor.