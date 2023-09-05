Avrupa borsaları düşüşle kapandı

S&P Global/CIPS verilerine göre, Avro Bölgesi'nde kompozit Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi bu yılın ağustos ayında 46,7 seviyesine azalarak son 33 ayın en düşük seviyesini gördü. Ülkede, bir önceki ayda (temmuz) kompozit PMI 48,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Analistler, Çin ekonomisinde bugün açıklanan verilerin, ülke ekonomisindeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederek, Caixin hizmet sektörü PMI'nın 51,8 ile beklentilerin altında kaldığını ve bileşik PMI'nın önceki aya göre gerileyerek 51,7 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 değer kaybederek 456,90 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 düşerek 15.771,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederek 7.254,72 puana geriledi.

Birleşik Krallık'ta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalarak 7.437,93 puana geriledi.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,02 yükselerek 28.652,18 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.34 itibarıyla yüzde 0,639'luk azalışla 1,072 seviyesinde bulunuyor.