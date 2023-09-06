Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Suudi Arabistan, dün petrol üretiminde bu yılın aralık ayının sonuna kadar günlük 1 milyon varil ve Rusya da petrol ihracatında günlük 300 bin varil kesintiye gitmeye devam edeceklerini duyurdu.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 değer kaybederek 454,30 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 düşerek 15.741,37 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 eğer kaybıyla 7.194,09 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,54 gerileyerek 28.211,46 puana indi.

Birleşik Krallık'ta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 7.426,14 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,019 gerileyerek 1,08 seviyesinde bulunuyor.