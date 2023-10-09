Avrupa borsaları düşüşle kapandı

▼ Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 düşüşle 443,79 puana geriledi.

▼ İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 7.492,21 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55'lik düşüşle 7.021,4 puana indi.

▼ İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,46 gerileyerek 27.682,06 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67 azalışla 15.128,11 puandan kapandı.

▼ Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,47'lik düşüşle 1,054 seviyelerinde seyrediyor.

Piyasalardaki negatif seyirde, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrası jeopolitik risklerin artması ve yatırımcıların güvenli liman arayışları etkili oldu.

Analistler hafta sonu artan jeopolitik riskin, altın ve dolar gibi varlıklara olan talebi desteklediğini kaydederek, agresif şekilde satılan ABD Hazine tahvillerindeki satış baskısını da tersine çevirebileceğini belirtti.

Jeopolitik riskler, petrol ve Avrupa gaz fiyatlarında yükselişe neden olurken; İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha fazla genişleme ihtimali risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Bölgeden gelecek haber akışının yanı sıra ABD'deki enflasyon verileri ve para politikasına yönelik açıklamalar, yatırımcıların odağında bulunuyor.