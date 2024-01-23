Avrupa borsaları düşüşle kapandı

İnşaat şirketlerinin hisseleri yüzde 0,9 azalırken, madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 1,97 artış kaydetti.

Para piyasalarında, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 43 ile fiyatlanıyor.

Analistler ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğinin altını çizdi.

Fed'in gelecek dönem politikalarındaki belirsizliğe karşın tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir üçüncü güne taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09 seviyesine indi.

Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,91 azalarak 1 trilyon 520 milyar dolara indi. Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,85 düşerek geçen aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altını gördü.

TSİ 15.35 itibarıyla 38 bin 779 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık değer kaybı olarak da yüzde 10’a yaklaştı.

Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebindeki azalışın 2023 yılının son çeyreğinde de devam ettiği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Euro Bölgesi'ndeki 157 bankanın katılımıyla hazırlanan Banka Kredi Anketi'nin sonuçlarına ilişkin raporu yayımlandı.

Raporda, Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebinin geçen yılın son çeyreğinde de gerilediği, talepte bu yılın ilk çeyreğinde hafif artış öngörüldüğü bildirildi.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada, Amazon'da iş kesintilerini titizlikle ölçen ve çalışanların potansiyel olarak her molayı veya kesintiyi gerekçelendirmek zorunda kalmasına yol açan sistemin uygulanmasının yasalara aykırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 değer kaybederek 471,69 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 düşerek 16.627,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederek 7.388,04 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 30.077,46 puana düştü.

İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 7.485,73 puana geriledi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,46 azalarak 1,14 oldu.