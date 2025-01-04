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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,49 değer kaybıyla 508,19 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 8.223,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 gerileyerek 7.282,22 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59 değer kaybıyla 19.906,08 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 azalışla 34.127,62 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 1,03 seviyesinde bulunuyor.

Stoxx Europe 600'de işlem gören otomobil sektörü hisseleri yüzde 1,79, seyahat sektörü hisseleri yüzde 1,62 düşerken, petrol ve gaz sektörü hisseleri yüzde 1 civarında yükseldi.

Stellantis'in, otomobil üretiminin geçen yıl yaklaşık yüzde 45 düştüğünü açıklamasının ardından şirket hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

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