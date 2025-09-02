Avrupa borsaları düşüşle kapandı

  1. Ekonomim
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,5 değer kaybıyla 543,17 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 azalarak 9.116,69, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 gerileyerek 41.727,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşerek 7.654,25 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,29 değer kaybederek 23.487,33 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,54 düşüşle 1,165 oldu.

Avrupa piyasaları ticaret politikasındaki belirsizlikleri olumsuz karşıladı.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu.

Trump'ın yetkisini aştığına hükmeden mahkeme, yönetimin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunması için 14 Ekim'e kadar gümrük vergilerinin yürürlükte kalmasına izin vermişti.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,1 seviyesine yükseldi.

