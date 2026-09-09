Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı taşımaya devam ettiği işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,41 değer kaybederek 640,41 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,31 azalarak 10.670,06, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,66 düşerek 25.576,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,94 gerileyerek 8.156,67 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 kayıpla 51.875,24 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,163 seviyesinde işlem gördü.
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, piyasaların seyrinde etkili olmaya devam etti.
Orta Doğu'da gerilimin artması, petrol tedarikine ilişkin süregelen risklerin yeniden fiyatlanmasına neden oldu.
Brent petrol bugün temmuzdan bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerini gördü.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yıllık yaklaşık 2,6 trilyon avro büyüklüğündeki kamu ihale pazarında Avrupa şirketleri ve ürünlerine öncelik verilmesini kolaylaştıracak düzenleme teklifini açıkladı.