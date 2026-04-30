Avrupa borsaları ECB ve BoE'nin faiz kararına odaklandı

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve ABD ile İran arasında henüz uzlaşıya varılamamasının etkisiyle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, geleceğe dönük olarak küresel ekonominin istikrarını da tehdit ediyor.

Yükselmeye devam eden enerji maliyetleri enflasyon ve büyüme açısından riskleri artırıyor. Bu süreçte önde gelen merkez bankalarının temkinli duruşlarını sürdürmesi bekleniyor.

Para piyasalarında ECB'nin 3 temel politika faizini, BoE'nin de politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. ECB Başkanı Christine Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in sözle yönlendirmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Artan küresel risk algısı ve yatırımcıların önemli merkez bankası kararları öncesinde riskten kaçınmasıyla bölgede negatif bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 599 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.200 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 23.794 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,2 kayıpla 47.224 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 7.984 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,6 azalışla 17.210 puanda bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da devam eden savaş nedeniyle AB'nin 60 günde fosil yakıt ithalatına 27 milyar Eurodan fazla ek harcama yaptığını, çatışmanın etkilerinin yıllarca sürebileceğini söyledi.

AB'den savaştan etkilenen sektörlere yardım hazırlığı

Öte yandan, AB Komisyonu, üye ülkelerin Orta Doğu kaynaklı krizde ekonomilerini destekleyebilmesini sağlamak amacıyla geçici bir devlet yardımı çerçevesi kabul edildiğini açıkladı.

Çerçeve, tarım, balıkçılık, ulaştırma ve enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yönelik hedefli ve geçici destek mekanizması olarak uygulanacak.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji fiyatlarının yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.