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Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 artışla 525,09 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 değer kazanarak 8.463,46 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 yükselerek 22.425,83 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 artarak 37.874,75 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,24 azalarak 7.555,87 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybederek 1,141 seviyelerinden işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde nisanda ekonomi güven endeksi aylık bazda 1,4 puan düşerek 93,6'ya indi. Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de eksi 14,5'ten eksi 16,7'ye geriledi.

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