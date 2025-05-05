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Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, sigorta hisselerinin ortalama yüzde 1,02 kazandırmasıyla Stoxx Europe 600’ün yüzde 0,16 artışla 537,31’e yükselmesi sonucu Fransa dışındaki piyasaları yükselişle kapattı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,16 değer kazancıyla 537,31 puana yükseldi.

Sigorta şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1,02 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12'lik artışla 23.344,54 puana çıktı. Endeksin, 23,476 puanlık rekor seviyesine yeniden yaklaşması dikkati çekti.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artarak 38.475,55 puandan kapatırken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,55 değer kaybederek 7.727,93 puana indi.

İngiltere'de ise bugün "Banka Tatili" nedeniyle borsalar kapalıydı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,07’lik artışla 1,13 seviyesinde bulunuyor.

Şirket hisselerinden, enerji şirketi Shell'in Amsterdam'da işlem gören hisseleri şirketin rakibi BP'nin potansiyel satın alımını değerlendirdiğine yönelik haberlerin ardından yüzde 1,9 düştü.

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