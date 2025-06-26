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Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların NATO'nun savunma harcamalarına yönelik taahhüdüne odaklandığı günde Fransa hariç yükselişle kapandı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 artışla 537,48 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 8.735,6 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,64 artarak 23.649,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükselerek 39.351,32 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 7.557,31 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1,172 düzeyinde seyrediyor.

Avrupa'da yatırımcılar, dün açıklanan NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine yükseltme taahhüdüne odaklandı.

 

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