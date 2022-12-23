Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 artışla 427,45 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artarak 7.473,01 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 13.940,93 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27'lik yükselişle 23.877,55 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,02'lik azalışla 6.504,9 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.39 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 1,062 seviyelerinden işlem gördü.
Bu arada, çoğu Avrupa borsası Noel tatili nedeniyle gelecek hafta pazartesi ve salı günleri kapalı olacak.