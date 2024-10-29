  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Stoxx Europe 600 endeksinin yüzde 0,57 değer kaybederek 517,99 puana gerilemesiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,57 değer kaybıyla 517,99 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 8.219,61 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 7.511,11 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 19.478,07 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 azalışla 34.925,59 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,09 düşerek 1,08 seviyesinde bulunuyor.

Stoxx Europe 600'de işlem gören bankacılık ve madencilik dışındaki sektörlerde düşüş yaşandı.

Altının ons fiyatı bugün Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle ilk kez 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor yineledi.

Lufthansa Grubu’nun üçüncü çeyrek bilançosunda şirket karının yıllık bazda yüzde 9 gerilediği bildirilirken, Alman hava yolu firmasının hisselerinde yüzde 5’e yakın gerileme yaşandı.

Avrupa Birliği ve İngiltere, otoritelerin rekabet soruşturmalarında işbirliği yapmalarını sağlayacak anlaşma müzakerelerini tamamladı.

Avrupa Birliği'nden Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi kararıAvrupa Birliği'nden Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi kararıKüresel Ekonomi

 

Bakan Tunç açıkladı: TUSAŞ soruşturmasında son durum ne?Bakan Tunç açıkladı: TUSAŞ soruşturmasında son durum ne?Gündem

 

Borsa Haberleri
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Koç dev ihaleyi kazandı! Tüpraş hisseleri fırladı
Koç dev ihaleyi kazandı! Tüpraş hisseleri fırladı
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı