  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nde beklenenden yüksek enflasyon verilerinin ardından günü düşüşle kapattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,2 değer kaybıyla 505,39 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 8.110,1 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 gerileyerek 7.350,37 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 değer kaybıyla 19.077,54 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 azalışla 34.281,24 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.15 itibarıyla yüzde 0,13 artarak 1,087 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasi belirsizlikler ve istihdam verileri takip edilirken, Avro Bölgesi'nde bugün açıklanan öncü verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrasında ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme olasılığının zayıfladığına işaret ediyor.

Bölgede işsizlik ise eylülde yüzde 6,3 ile değişiklik göstermedi.

Dünya Bankası uyardı: 1,2 milyar insan ciddi risklerle karşı karşıyaDünya Bankası uyardı: 1,2 milyar insan ciddi risklerle karşı karşıyaKüresel Ekonomi

 

Dervişoğlu'ndan Esenyurt açıklaması: Ben kayyuma nerede olursa olsun karşıyımDervişoğlu'ndan Esenyurt açıklaması: Ben kayyuma nerede olursa olsun karşıyımGündem

 

Borsa Haberleri
Borsa İstanbul günü 1,5'in üzerinde düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul günü 1,5'in üzerinde düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul’da karbon riski oranı ölçüldü
Borsa İstanbul’da karbon riski oranı ölçüldü
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Piyasa psikolojisini anlamanın anahtarı: Mum formasyonları
Piyasa psikolojisini anlamanın anahtarı: Mum formasyonları