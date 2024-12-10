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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,52 değer kaybıyla 518,49 puana gerilerken, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'daki endekslerde de düşüşler yaşandı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,52 değer kaybıyla 518,49 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 düşüşle 8.280,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 gerileyerek 7.394,78 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 20.329,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 34.524,7 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,4 düşerek 1,051 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, ABD'de yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını etkileyebilecek enflasyon verilerine odaklandı.

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