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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğine ilişkin sinyaller ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini sabit tutmasının ardından keskin düşüşle kapandı.

AA
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,51 değer kaybederek 506,66 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 düşüşle 8.105,32 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,78 azalışla 33.787 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,22 değer kaybıyla 7.294,37 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,35 düşüşle 19.969,86 puan oldu.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,155 yükselişle 1,037 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda Fed'in dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesinin ardından oluşan negatif seyir, Avrupa borsalarına da yansıdı.

Banka, dün politika faizini yüzde 4,25-4,50 seviyesine indirirken, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükselterek 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini verdi.

BoE ise bugün piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktı, gelecek faiz indirimlerine ilişkin kademeli ve temkinli yaklaşımın süreceğine işaret etti.

BoE Para Politika Kurulu, yıllık enflasyonun kasımda yükseldiğine ve ülkede ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf kalabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, İsveç Merkez Bankası (Riksbank) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,50'ye çekti.

Norveç Merkez Bankası (Norges) ise piyasaların beklentisi dahilinde politika faizini yüzde 4,50'de sabit bıraktı.

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