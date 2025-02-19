Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, enflasyon verileri ve şirket bilançolarının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,91 değer kaybıyla 552,1 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 düşüşle 8.712,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 gerileyerek 8.110,54 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 22.433,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 azalışla 38.348,16 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,33 düşüşle 1,04 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa'da yatırımcılar, şirket bilançolarına ve İngiltere'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon oranına odaklandı.
Hollanda merkezli Philips şirketinin hisseleri satış hedeflerinin yakalanamaması nedeniyle yüzde 11 geriledi.
İngiltere'nin en büyük silah şirketi BAE Systems, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ülkelerin savunma bütçelerinin arttığı bir dönemde rekor sayıda sipariş aldığını açıkladı.
İngiltere'de yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3'e yükselerek son 10 ayın zirvesine çıktı.
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'dan alüminyum ithalatını yasaklayan ve Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımlarda anlaştı.