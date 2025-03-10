Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,29 değer kaybıyla 546,2 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 8.600,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 8.047,6 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,69 değer kaybıyla 22.620,95 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 azalışla 38.225,82 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 1,084 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa'da yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği tarife politikasına ilişkin belirsizliklere odaklandı.
Almanya'nın ihracatı ocakta yüzde 2,5 düşüş gösterdi.