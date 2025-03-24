Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,08 değer kaybıyla 549,21 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 azalarak 8.638,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8.022,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 38.972,81 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 22.852,66 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,23 düşüşle 1,079 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ederken, yatırımcılar Suudi Arabistan'daki ABD arabulucularının Moskova ve Kiev temsilcileriyle barış görüşmelerine ilişkin görüşmelerini de yakından takip ediyor.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getirileceğini bildirdi.

Trump, otomobil, alüminyum ve ilaç tarifelerinin yakında açıklanacağını da bildirdi.

Avrupa'da ise tarife endişeleri sürürken, yatırımcılar Trump'ın 2 Nisan'da açıklayacağı yeni gümrük vergilerini bekliyor. Bunun yanında, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında bir ticaret savaşını önlemek için yeni görüşmeler de bekleniyor.

Verilerde ise Avro Bölgesi'nde mart ayında şirketlerin faaliyetlerinde artış yaşandı. S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerine göre, bölgede şubatta 50,2 olan bileşik PMI, martta 50,4'e çıkarak son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Bölgenin en büyük ekonomisinde Almanya'da ise şirket faaliyetleri martta Mayıs 2024'ten beri en hızlı büyüme oranına ulaştı.

Şirket hisselerinde ise Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'in hisseleri ABD'de tartışmalı ot öldürücü glifosat nedeniyle bir davacıya 2,1 milyar dolar ödemesine hükmedilmesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

Almanya merkezli yazılım şirketi SAP'ın piyasa değeri 314 milyar avroya yükselerek, Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk'i geride bıraktı.