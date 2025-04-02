Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, ABD yönetiminin yeni vergileri duyurması öncesinde günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,5 değer kaybıyla 536,92 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.608,48 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 7.858,83 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,66 değer kaybıyla 22.390,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 azalışla 38.454,2 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,58 artışla 1,086 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa'da yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen karşılıklı tarifelere odaklandı.
Karşılıklı tarifler, diğer ülkelerin ABD ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri ve tarife dışı düzenlemelere karşı ABD'nin söz konusu ülkelerin ürünlerine mütekabiliyet esasına dayalı tarife uygulaması anlamına geliyor.
Stoxx Europe 600'de yer alan sağlık sektörü endeksi yüzde 2 civarında gerilerken, Alman Bayer firmasının hisselerinde düşüş yüzde 4'e yaklaştı.