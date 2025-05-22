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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, hizmet sektöründeki zayıflama ve ekonomik durgunluk endişeleriyle düşüşle kapandı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,64 değer kaybıyla 550,27 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 8.739,26 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 gerileyerek 7.864,44 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla 23.999,17 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,73 azalışla 40.256,59 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,44 düşüşle 1,128 seviyesinde bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde nisanda 50,4 olan bileşik PMI, mayısta 49,5'e inerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Nisan ayında 49 olan imalat sanayi PMI mayısta 49,4'e yükselirken, hizmet sektörü PMI ise 50,1'den 48,9'a inerek son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Küresel ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 155,7 milyon ton oldu.

Almanya Merkez Bankası, ekonominin ABD gümrük tarifesi politikasının etkisiyle ikinci çeyrekte durgunlaşmasını beklediğini bildirdi.

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