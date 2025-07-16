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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevden alınacağına dair spekülasyonların yatırımcıları tedirgin etmesiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüşle kapandı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 azalarak 541,84 puana indi.

Teknoloji hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 2,18 düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 azalışla 7.722,09 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 24.009,38 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 8.966,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 39.762,52 puana düştü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,31 artarak 1,164 seviyelerinde işlem gördü.

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