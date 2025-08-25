  1. Ekonomim
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Haftanın ilk işlem gününü Avrupa borsaları düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,44 değer kaybederek 558,82 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,19 azalarak 43.227,7, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 düşüşle 7.843,04 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 değer kaybıyla 24.273,12 puandan kapandı.

İngiltere'de resmi tatil nedeniyle Londra Borsası'nda işlem yapılmadı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,43 düşüşle 1,166 oldu.

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarının azaltılması için hükümetin hazırladığı ve muhalefet cephesinde tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurdu.

