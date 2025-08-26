Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

  1. Ekonomim
Avrupa borsaları, ABD ve Fransa kaynaklı belirsizliklerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,83 değer kaybederek 554,2 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 azalarak 42.654,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 düşüşle 7.709,81, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 24.152,87 ve İngiltere'de 0,6 düşüşle 9.265,8 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.30 itibarıyla yüzde 0,002 artışla 1,164 oldu.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması sonrası görülen negatif seyir, Avrupa borsalarına da yansıdı.

Ayrıca, Fransa Başbakanı François Bayrou'nun, kamu borçlarının azaltılması için hükümetin hazırladığı ve muhalefet cephesinde tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurmasının ardından siyasi belirsizlik arttı.

Fransa’da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Bayrou hükümetinin Ulusal Mecliste yapılacak güven oylamasından geçememesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatacaklarını açıkladı.

