Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 düşüşle 553,4 puana indi.

Banka hisseleri ortalama yüzde 0,9 ve otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 2,02 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 9.226,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,26 değer kazanarak 42.423,18 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 23.527,05 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 azalarak 7.830,11 puana düştü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 1,179 seviyelerinde işlem görüyor.

Şirket hisselerinden, Alman lüks spor otomobil üreticisi Porche hisseleri, şirketin 2025 karlılık tahminini düşürmesinin ardından yüzde 7,19 değer kaybetti. Porsche'nin en büyük hissedarı olan Volkswagen Group hisseleri de yüzde 7,09 geriledi.

 

