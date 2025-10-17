Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

ABD bölgesel bankalarından gelen kötü haberlerin ardından dünyanın en büyük ekonomisinde bir bankacılık krizi yaşanacağı endişesi küresel pay piyasalarını olumsuz etkiledi.

ABD'nin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılık tespit ettiklerini açıklamaları, küresel bankacılık hisselerinde sert satış dalgasına neden oldu.

Utah merkezli Zions Bancorp, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 15 Ekim'de yaptığı bildirimde, iki ticari krediyle ilgili usulsüzlükler tespit edildiğini ve 50 milyon dolarlık zarar yazıldığını açıkladı.

ABD'deki iki bölgesel bankanın, sıkıntıdaki gayrimenkul fonlarıyla ilgili kredi dolandırıcılığının kurbanı olma ihtimalinin ardından, dünya pay piyasalarında yeni bir ABD bankacılık krizi endişesi yeniden dillendirilmeye başlandı.

Bankacılık ve finans sektörü hisselerindeki satışların etkisiyle ABD piyasalarında yaşanan olumsuz seyir, Avrupa borsalarına da yansıdı.

Yatırımcıların ABD'deki banka krizi endişeleriyle kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 düşerek 566,48 puana geriledi.

Stoxx Europe 600'deki teknoloji endeksi yüzde 0,82 ve bankacılık endeksi de yüzde 2,42 düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 düşüşle 9.354,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 8.174,2 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,45 azalarak 41.758,11 puana indi.

Almanya'da Dax 40 endeksi de yüzde 1,76 düşüşle 23.845,41 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,10 azalarak 1,168 seviyesinden işlem gördü.

Banka hisseleri düşüşte

Avrupa bankacılık hisselerinde, Barclays ve Deutsche Bank hisseleri yüzde 5’ten fazla düştü.

Bunun yanında, İspanyol bankası BBVA’nın Sabadell’i satın alma girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından, yatırımcıların kararı olumlu değerlendirmesiyle hisseleri yüzde 5’ten fazla yükseldi.

Yatırımcılar 2023'te Silicon Valley Bank krizini unutmadı

Analistler, yatırımcıların ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler karşısında hazırlıksız yakalandığını belirterek, iki ABD bölgesel bankasında gerçekleşen değer düşüklüklerinin münferit vakalar olarak kalıp kalmayacağının ise henüz netleşmediğini kaydetti.

Yatırımcıların 2023'te Silicon Valley Bank krizini unutmadığını hatırlatan analistler, o zamanda piyasaların ABD bankacılık sektörünün istikrarı konusunda endişeli olduğunu ve birçok kurumun kurtarılmak veya kapatılmak zorunda kalındığını ifade etti.

QC Partners portföy yöneticisi Thomas Altmann, "Yeni bir kriz korkusu geri döndü. İki bölgesel bankanın sorunlarıyla birlikte, yeni bir potansiyel kriz tetikleyicisi ortaya çıktı," diye yazdı.

Altın rekor yeniledi

Küresel piyasalarda risk algısının yükselmesi altın fiyatlarını destekledi. Güne yükselişle başlayan altının onsu 4 bin 379,4 dolara çıkarak rekor tazeledi. Böylece altının onsu, yıl başından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı.

Analistler, yatırımcıların ABD-Çin arasındaki artan ticaret gerginliği ve ABD hükümetinin kapanması nedeniyle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldiklerini belirterek, merkez bankalarının alımlarının da altın piyasasında önemli bir fiyat belirleyicisi olduğunu kaydetti.

Bu arada, altının ons fiyatı, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, düşen enflasyon oranıyla agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, zayıflayan ABD dolarından kaynaklanan güvenli liman talebi ve güçlü ETF girişlerinin etkisiyle yılbaşından bu yana yüzde 61'in üzerinde değer kazandı.