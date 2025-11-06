Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,70 azalarak 567,9 puana indi.

Avrupa'nın teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,88 düşüşle kayıplara öncülük etti.

Otomotiv ve yedek parçaları endeksi yüzde 0,65 gerilerken, banka hisseleri ortalama yüzde 0,18 değer kazandı. Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 0,67 düşüş gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,31 azalarak 23.734,02 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 43.068 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalarak 9.735,78 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 düşerek 7.964,77 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.15 itibarıyla yüzde 0,45 artışla 1,154 düzeyinde seyrediyor.

ABD teknoloji hisselerindeki sert düşüşler piyasalarda düzeltme endişelerini artırıyor

Dün, ABD borsalarındaki hafif toparlanma Avrupa pay piyasalarını desteklerken, bugün Avrupa borsalarında yatırımcıların belirsiz ekonomik görünümde şirketlerin yüksek değerlenmelerine ilişkin temkinli davranmasıyla düşüş görüldü.

Avrupa’da yatırımcılar özellikle ABD teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelerle ilgili endişelere odaklanırken, bunun dünya çapındaki yatırımcıları daha temkinli hale getirmesi dikkati çekiyor.

Başlıca ABD teknoloji hisselerindeki sert düşüşler, piyasada aşırı değerlenme ve potansiyel olarak keskin düzeltme endişelerini daha da artırıyor.

Altının ons fiyatı 4 bin doların altında işlem görüyor

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,3 artışla 3 bin 988 dolara yükseldi. Böylece, değerli metalin ons fiyatı 4 bin doların altında kalmaya devam etti.

Ekim ortasında altının ons fiyatı 4 bin 381 dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Rekordan sonra fiyat gerilemeye başlamıştı.

ABD'nin gevşek para politikası faiz getirmeyen altını daha cazip hale getirirken, fiyatın yükselmeye devam edip etmeyeceği de Fed tarafından şekilleniyor. Son iki faiz indiriminin ardından Fed yetkilileri, gelecek ay yılın son planlanan toplantısı için bir araya gelecek. Fed’in aralık ayında başka bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusundaki belirsizlik ise devam ediyor.

Dolar endeksi 100 seviyesinin altında

Dolar endeksi, bugün Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle ağustostan bu yana ilk kez 4 Ekim’de 100 seviyesinin üzerini görmüştü

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişeler ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle yıl genelinde düşüş eğilimi görüldü.

Endeks, bu gelişmelerle eylül ayında 96,2 seviyesine kadar gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

Dolar endeksi eylül ayından itibaren aylık bazda yükselmeye başladı. 4 Ekim’de ise ağustos başından bu yana ilk kez 100'ü aştı. Endeks, TSİ 21,15 itibarıyla 0,48 düşüşle 99,72 seviyesinde bulunuyordu.

Bitcoin fiyatı, 102 bin doların altında işlem görüyor

Bitcoinin fiyatı, 102 bin doların altında işlem görmeye devam ediyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,46 azalarak 3 trilyon 380 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yüzde 2,45’den fazla düşerek 102 bin doların altına indi.

TSİ 21.15 itibarıyla 101 bin 697 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yaklaşık yüzde 5 oldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 3,61 değer kaybederek 3 bin 331 dolar seviyesine geriledi.