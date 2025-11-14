  1. Ekonomim
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Haftanın son işlem gününü Avrupa borsaları düşüşle tamamladı.


Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,01 değer kaybıyla 574,81 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11 azalarak 9.698,37, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,7 gerileyerek 43.994,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 düşerek 8.170,09 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 değer kaybederek 23.876,55 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1,161 oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

Avro Bölgesi, eylülde 19,4 milyar avro ticaret fazlası verdi.

