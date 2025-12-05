Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

  1. Ekonomim
Haftanın son işlem gününü Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,01 değer kaybederek 578,77 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek 9.667,01 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybıyla 8.114,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 43.432,77 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,61 artarak 24.028,14 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.34 itibarıyla yüzde 0,05 azalarak 1,164 seviyesinden işlem gördü.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avrupa Birliği, ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası kesti.

Almanya'da fabrika siparişleri, büyük savunma siparişleriyle ekimde aylık bazda yüzde 1,5 arttı.

 

 

