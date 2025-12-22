Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları haftanın ilk gününü düşüşle kapattı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 değer kaybıyla 586,75 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 azalarak 9.865,97, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek 44.593,6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 düşerek 8.121,07 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederek 24.283,97 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 1,175 seviyesini buldu.
Altının onsu ilk kez 4 bin 400 doları geçerek rekor kırdı.
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.