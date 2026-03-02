Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,65 değer kaybıyla 623,36 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalarak 10.780,11, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,97 gerileyerek 46.280,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,17 düşerek 8.394,32 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,42 değer kaybederek 24.672,4 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,98 düşüşle 1,17 seviyesini buldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedarikine ilişkin endişelerin artmasıyla Avrupa gaz fiyatları günü yüzde 35,5 yükselişle tamamladı.

Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden net bir sonuç alınamamasıyla artmaya başlayan jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş bir hava saldırısı başlatmasıyla somutlaştı.

İran'ın söz konusu saldırıların ardından yakın ülkelerdeki ABD üsleri ile İsrail'e yönelik karşı saldırıya geçmesi, Orta Doğu'da çatışmaların uzun süreye yayılabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Avrupa piyasaları da Orta Doğu'da artan gerilimlere odaklandı.

Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri bugün artış gösterdi. İngiliz BAE Systems yüzde 6,1, İtalyan Leonardo yüzde 2,5 ve Alman Renk yüzde 3,3 yükseldi.

Ayrıca, Norveç enerji şirketleri Var Energi yüzde 6 ve Equinor yüzde 8 değer kazandı.

Seyahat ve turizm sektörüne bağlı şirketler de değer kaybetti.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesini 6 Mart'a kadar uzattı.

Bazı denizcilik sigorta şirketleri, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrası bölgedeki gemiler için savaş riski sigortasını iptal ettiklerini açıkladı.

AB ve İsviçre arasında ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı anlaşma paketi imzalandı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 50,8 puanla son 44 ayın en yüksek seviyesine çıktı.