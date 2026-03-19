Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,39 değer kaybıyla 583,64 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,35 düşüşle 10,063.5 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,32 azalarak 43,701.38 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,03 değer kaybıyla 7,807.87 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,82 düşüşle 22,839.56 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.47 itibarıyla yüzde 0,952 artışla 1,156 seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da artan gerilim ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar yatırımcıların odağında bulunurken, Körfez'de doğal gaz ve petrol arzında meydana gelen kısıtlar fiyatları artırmaya devam ediyor.

Öte yandan, dün ABD Merkez Bankasının politika faizini sabit tutmasının ardından piyasalarda bugün ECB ve BoE kararları yakından takip edildi.

BoE, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarında yol açtığı sıçramanın enflasyonist baskıları artırması nedeniyle politika faizini yüzde 3,75'te sabit tuttu.

BoE Başkanı Andrew Bailey, Orta Doğu'daki durumun, küresel enerji fiyatlarında sıçramaya yol açtığına işaret ederek, "Bunu şimdiden akaryakıt fiyatlarında da görebiliyoruz. Bu durum devam ederse, yılın ilerleyen dönemlerinde hane halkı enerji faturalarının yükselmesine yol açacaktır. Gelişmeleri değerlendirirken politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde tuttuk. Ne olursa olsun, bizim görevimiz enflasyonun yüzde 2'lik hedef seviyesine geri dönmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

ECB de 3 temel politika faizinde değişikliğe gitmedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki çatışmaların Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon görünümünü belirsizleştirdiği uyarısında bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Orta Doğu'daki savaş, ekonomik görünümü önemli ölçüde belirsizleştirerek enflasyon için yukarı yönlü, ekonomik büyüme için ise aşağı yönlü riskler oluşturmuştur. Çatışmanın orta vadeli etkileri ise hem savaşın şiddetine ve süresine hem de enerji fiyatlarının tüketici fiyatları ile ekonomi üzerindeki yansımalarına bağlı olacaktır."