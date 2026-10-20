Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,92 değer kaybederek 638,64 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,03 düşüşle 49.071,37 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 azalışla 25.304,42 puandan ve İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,29 kayıpla 10.733 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybederek 7.838,49 puan oldu.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.28'de yüzde 0,017 düşüşle 1,123 seviyesinden işlem gördü.

Fransa'da şiddetlenen olayların bazı Avrupa ülkelerine de yayılmasıyla bölge piyasalarında negatif seyir etkili oluyor.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, şiddet ve yağmalama sahnelerinin yaşandığı gösterilerin ardından dün, valilere ülkedeki bazı yerlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatını verdi. Hükümet, sarı yeleklilerin 24 Ekim'de yapmayı planladığı gösterilerde görev alacak polis sayısını artıracağını bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye yönelik beklentileri, yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle ekim ayında piyasa öngörülerinin üzerinde gerileyerek son 9 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

İngiltere'de ise işsizlik haziran-ağustos döneminde yıllık ve çeyreklik bazda 0,1 puan düşüşle yüzde 4,7'ye geriledi. İngiltere'de çalışanların düzenli maaşlarındaki yıllık artış oranı haziran-ağustos döneminde yüzde 3,7 ile yatay bir seyir izlerken ikramiyeler dahil maaşlardaki yıllık artış çeyreklik bazda 0,2 puan düşüşle yüzde 3,7 oldu.