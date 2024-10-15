Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,8 gerileyerek 520,57 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 8.249,28, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 19.486,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 azalarak 7.521,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 34.578,45 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 Endeksi, gün içinde 36 yıllık tarihinde ilk kez 19 bin 630 puan seviyesine çıkarak rekor yenilemişti.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,156 değer kaybıyla 1,089 seviyesinden işlem gördü.

Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıp yüzde 6,4'ü bulurken, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin hisseleri şirketin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından günü yüzde 15,6 düşüşle kapattı.

Fransız enerji şirketi TotalEnergies'in hisseleri de şirketin aksaklıklar ve daralan rafinaj marjları nedeniyle üçüncü çeyrek sonuçlarının daha zayıf olmasını beklediğini duyurması sonrasında günü yüzde 4,8 değer kaybıyla tamamladı.

Avrupa borsalarında, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB'nin yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, Bankanın bu hafta üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine yönelik tahminler öne çıkıyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da yatırımcı güveni, Avrupa Merkez Bankasından daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasıyla ekimde öngörülerin üzerinde yükseldi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükselirken, İngiltere'de işsizlik ağustosta beklentilerin üzerinde düşüş göstererek yüzde 4'e geriledi.