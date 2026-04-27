Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 değer kaybederek 608,84 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 8.141,92 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 azalarak 10.321,09 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 gerileyerek 24.083,53 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise pozitif ayrışarak yüzde 0,04 artışla 47.673,91 puandan günü kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 1,173 seviyesinden işlem gördü.

ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin duraksaması haftanın ilk gününde Avrupa'da endeksleri baskılayan temel unsur oldu.

Washington ve Tahran hattından resmi diplomatik sinyallerin gelmemesi üzerine Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 106,37 dolara yükseldi.

Analistler, yatırımcıların bir yandan İran'daki savaşın hızlı bir şekilde sona ermesine yönelik umutlarını koruduğunu, diğer yandan bu hafta gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarına odaklandığını belirtti.

Analistler, merkez bankalarının mevcut faiz oranlarını korumasını ancak yılın geri kalanı için olası artışlara kapıyı açık bırakmasını bekliyor.