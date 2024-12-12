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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirim kararının ardından karışık bir seyirle kapandı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 azalarak 519,2 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 düşerek 7.420,94 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 8.311,76 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 artarak 20.426,27 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 yükselerek 34.857,37 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.44 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 1,05 seviyelerinden işlem gördü.

Stoxx Europe 600'de yer alan madencilik sektörü hisseleri yüzde 1,7 düşerken, otomotiv sektörü yüzde 0,9’a yakın yükseldi.

Avrupa piyasaları ECB'nin faiz kararına odaklanmıştı. ECB, bugün piyasa beklentileri doğrultusunda yılın dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) da politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 0,5’e çekti.

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