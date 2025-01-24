Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 düşerek 530,07 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 21.394,93 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 azalarak 8.502,35 puana indi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 7.927,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 artarak 36.200,72 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 1 artışla 1,05 seviyelerinden işlem gördü.
Euro Bölgesi'nde aralıkta 49,6 olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 50,2'ye çıkarak son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda küresel enflasyonla mücadele sürecinin henüz bitmediğini açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin ticari sorunları müzakere ederek ilişkileri güvenli bir çerçeveye oturtması gerektiğini bildirdi.