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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü, ABD borsalarında olumlu havanın ardından karışık seyirle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla günü 538,56 puandan kapattı.

Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 0,37 yükselişle 21.585,93 puandan kapanış yaptı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 1,23 artarak 8.623,29 seviyesinden tamamladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 7.891,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,38 gerileyerek 36.581,48 puana indi.

Avrupa borsalarındaki yatırımcıların odağında, ABD'nin gümrük vergisi anlaşmazlığı ve büyük Avrupa şirketlerinden gelen üç aylık finansal veriler vardı.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 1,042 seviyelerinden işlem gördü.

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