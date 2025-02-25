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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları haftanın ikinci gününü karışık seyirle tamamladı.

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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 değer kazanarak 554,2 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artışla 8.668,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 yükselerek 38.714,52 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,49 düşüşle 8.051,07 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 22.410,27 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,29 artarak 1,05 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında savunma şirketlerinin hisseleri, kazançlara öncülük etti.

Savunma hisselerindeki yükselişte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,5'ine çıkaracağını duyurması etkili oldu.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan savunma harcamalarının, Avrupa'da daha yüksek mali açıklara ve finansman ihtiyaçlarına yol açacağını bildirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ise 2024'ün son çeyreğinde, ülkenin GSYH'sı, önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı.

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