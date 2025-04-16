Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları gümrük vergilerine ilişkin belirsizlikler ve enflasyon verileri eşliğinde günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 düşerek 507,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederek 7.329,97 puana indi.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 artarak 21.311,02 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 yükselerek 8.275,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 değer kazanarak 36.067,57 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,78 artışla 1,137 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa'da yatırımcılar, tarifeler konusundaki belirsizliklere odaklandı.
İngiltere'de yıllık enflasyon martta yüzde 2,6 ile piyasa beklentilerinin altında ölçüldü.
Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,2'ye geriledi.