Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 gerileyerek 536,06 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kaybıyla 7.696,92 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 azalışla 23.238,31 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 artarak 8.597,42 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 38.560,25 puandan günü kapattı.

Bu arada, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin Genel Başkanı Friedrich Merz'in Federal Meclis'te ilk turda ülkenin yeni başbakanı olarak seçilememesi piyasada büyük bir belirsizliğe yol açarak, DAX 40 endeksini 23 bin puanın altına geriletti.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,15 değer kazancıyla 1,133 seviyesinden işlem gördü.