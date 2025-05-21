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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü dalgalı bir görünümle kapattı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 düşerek 553,82 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 7.910,49 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36 artarak 24.122,4 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 yükselerek 8.786,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 40.551,22 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,51 artışla 1,134 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere'de yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,5 ile Şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel ticari çatışmaların ve hızla değişen jeopolitik ortamın Avro Bölgesi'ndeki finansal sistemin istikrarını tehdit ettiği uyarısı yaptı.

Alman hükümetine danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten yüzde sıfıra düşürdü.

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling ve Wizz Air'in kabin bagajı için aldığı ücretler konusunda Avrupa Birliği'ne (AB) şikayette bulundu.

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