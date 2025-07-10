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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

 Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününde karışık seyirle tamamladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 değer kazanarak 552,93 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.902,25 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,23 artarak ​​​​​​​8.975,66 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 düşüşle 24.456,81 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 gerileyerek 40.528,17 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,27 düşüşle 1,169 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif seyir hakim olurken, Avrupa piyasaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa'nın ABD ile ticaret anlaşması sağlayabileceğine yönelik iyimserlik, piyasalarda takip ediliyor.

Almanya'da bugün açıklanan nihai verilere göre, haziranda yüzde 2'ye düştü.

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