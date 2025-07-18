  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Haftanın son işlem gününü Avrupa borsaları karışık seyirle tamamladı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Takip Et

Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,01 azalışla 547 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 24.289 puana inerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kazanarak 7.822,67 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 kazançla 8.992,12 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,46 artışla 40.311,99 puana yükseldi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 azalışla 13.989 puandan günü kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 1,164 seviyesinde bulunuyor.

 

Ara tatilin 10 Kasım’a denk gelmesi tepki çekti! MEB'den açıklama geldiAra tatilin 10 Kasım’a denk gelmesi tepki çekti! MEB'den açıklama geldiEğitim

 

Çocuklara dışkı yedirildiği iddiası! Bakanlıktan açıklama geldiÇocuklara dışkı yedirildiği iddiası! Bakanlıktan açıklama geldiGündem

 

 

Borsa Haberleri
Yabancı 3 haftadır aralıksız hisse alıyor
Yabancı 3 haftadır aralıksız hisse alıyor
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi