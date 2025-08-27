  1. Ekonomim
Avrupa borsaları, Fransa’daki siyasi belirsizlik, Almanya’daki düşük tüketici güveni ve Fed’in bağımsızlığına dair endişelerle günü karışık bir seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,1 değer kazanarak 554,76 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artışla 7.743,93 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 azalarak 42.349,41, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 24.046,21 ve İngiltere'de 0,11 düşüşle 9.255,5 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 1,164 oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, ABD'li yarı iletken şirketi Nvidia'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçlar bekleniyor.

Avrupa piyasalarında ise Fransa'da süren siyasi belirsizlikle piyasalarda karışık seyir izleniyor.

Fransa Başbakanı François Bayrou, hafta başında kamu borçlarının azaltılması için hükümetin hazırladığı ve muhalefet cephesinde tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurmuştu.

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Bayrou hükümetinin Ulusal Mecliste yapılacak güven oylamasından geçememesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatacaklarını açıklamıştı.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da eylül ayına ilişkin GFK tüketici güven endeksi 23,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

