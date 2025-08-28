  1. Ekonomim
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Haftanın dördüncü işlem gününde Avrupa borsaları, karışık seyirle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,2 değer kaybederek 553,67 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 9.216,82 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 azalarak 24.039,92 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 7.762,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 artışla 42.447,1 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 1,168 oldu.

Küresel piyasalarda politika faizinin yönüne ilişkin belirsizlikler ve çip şirketi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık seyir izlenirken, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 büyüdü.

Avro Bölgesi'nde ise ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 0,5 puan azalarak 95,2'ye indi.

